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Поговорили о помощи — Ермак позвонил в Конгресс США

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 22:19
Получит ли Украина помощь от США — Ермак звонил в Конгресс
Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: facebook.com/andrij.ermak

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 2 июля провел телефонный разговор с Председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом. Основное внимание было сосредоточено на оборонной поддержке Украины и усилении ее противовоздушной обороны.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

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Ермак рассказал, что Россия продолжает массированные ракетные удары по украинским городам и системы ПВО в этих условиях — вопрос жизни для миллионов украинцев. Руководитель ОПУ подчеркнул, что Украина готова закупить дополнительные комплексы в США, чтобы укрепить свою защиту.

Кроме того, чиновники обсудили:

  • результаты визита украинской делегации в Вашингтон;
  • итоги саммита НАТО в Гааге и встречу президентов Зеленского и Трампа;
  • ситуацию на Ближнем Востоке и усилия президента Трампа в урегулировании конфликта с Ираном.

"Мир через силу — принцип, который может и должен работать в вопросе противостояния с Россией", — подчеркнул Андрей Ермак.

В то же время украинский чиновник отметил, что в США подтвердили поддержку Украины в Конгрессе и она остается неизменной. По его словам, стороны договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию по обороне, безопасности и совместных решений.

Військова допомога Україні від США
Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, США приостановили поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину.

Однако в Минобороны Украины заявили, что официально не получали сообщений о приостановлении поддержки или пересмотре графиков поставок оружия, которые согласовали ранее.

США Андрей Ермак военная помощь ПВО война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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