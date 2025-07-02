Получит ли Украина помощь от США — Ермак звонил в Конгресс

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: facebook.com/andrij.ermak

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 2 июля провел телефонный разговор с Председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом. Основное внимание было сосредоточено на оборонной поддержке Украины и усилении ее противовоздушной обороны.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

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Ермак рассказал, что Россия продолжает массированные ракетные удары по украинским городам и системы ПВО в этих условиях — вопрос жизни для миллионов украинцев. Руководитель ОПУ подчеркнул, что Украина готова закупить дополнительные комплексы в США, чтобы укрепить свою защиту.

Кроме того, чиновники обсудили:

результаты визита украинской делегации в Вашингтон;

итоги саммита НАТО в Гааге и встречу президентов Зеленского и Трампа;

ситуацию на Ближнем Востоке и усилия президента Трампа в урегулировании конфликта с Ираном.

"Мир через силу — принцип, который может и должен работать в вопросе противостояния с Россией", — подчеркнул Андрей Ермак.

В то же время украинский чиновник отметил, что в США подтвердили поддержку Украины в Конгрессе и она остается неизменной. По его словам, стороны договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию по обороне, безопасности и совместных решений.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, США приостановили поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину.

Однако в Минобороны Украины заявили, что официально не получали сообщений о приостановлении поддержки или пересмотре графиков поставок оружия, которые согласовали ранее.