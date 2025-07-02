Затримка допомоги від США — що кажуть у Міноборони

У Міноборони прокоментували затримку постачання допомоги від США
У середу, 2 липня, у Міністерстві оборони України прокоментували ситуацію щодо оборонних постачань від США. За даними відомства, Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства України у Telegram.
Міноборони про військову допомогу від США
У Міноборони зазначили, що українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від США та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань.
В оборонному відомстві зауважили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги: "тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні".
"Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України", — додали у міністерстві.
А також наголосили, що окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними. У Міноборони закликали звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел.
"Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги — насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України", — підсумували у Міністерстві оборони.
Раніше повідомлялося, що нібито Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України.
Нещодавно стало відомо, що у Херсонській області для підприємців стартувала програма допомоги за фінансової підтримки США.
Читайте Новини.LIVE!