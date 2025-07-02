Затримка допомоги від США — що кажуть у Міноборони

Зенітно-ракетні комплекси Patriot. Фото: Raytheon Technologies

У середу, 2 липня, у Міністерстві оборони України прокоментували ситуацію щодо оборонних постачань від США. За даними відомства, Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства України у Telegram.

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У Міноборони зазначили, що українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від США та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань.

В оборонному відомстві зауважили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги: "тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні".

"Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України", — додали у міністерстві.

А також наголосили, що окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними. У Міноборони закликали звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел.

"Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги — насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України", — підсумували у Міністерстві оборони.

Скриншот повідомлення Міноборони/Facebook

Раніше повідомлялося, що нібито Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України.

Нещодавно стало відомо, що у Херсонській області для підприємців стартувала програма допомоги за фінансової підтримки США.