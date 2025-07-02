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В Минобороны прокомментировали задержку поставок помощи от США

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Дата публикации 2 июля 2025 14:21
Задержка помощи от США — что говорят в Минобороны
Зенитно-ракетные комплексы Patriot. Фото: Raytheon Technologies
Ключові моменти Минобороны о военной помощи от США

В среду, 2 июля, в Министерстве обороны Украины прокомментировали ситуацию относительно оборонных поставок от США. По данным ведомства, Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Украины в Telegram.

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В Минобороны отметили, что украинская сторона обратила внимание на сообщения о задержке поставок определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи от США и выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок.

В оборонном ведомстве отметили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи: "поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставке".

"Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей. О результатах контактов с нашими американскими партнерами будет дополнительно сообщено на уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины", — добавили в министерстве.

А также отметили, что отдельные лица в Украине, которые сейчас дают публичные комментарии по этой ситуации, по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными. В Минобороны призвали обращать внимание на официальную и проверенную информацию от надежных источников.

"Для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи — прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение настоящего мира. Подчеркиваем, что путь к прекращению войны лежит через последовательное и совместное давление на агрессора, а также через постоянную поддержку Украины", — подытожили в Министерстве обороны.

Допомога від США
Скриншот сообщения Минобороны/Facebook

Ранее сообщалось, что якобы Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину.

Недавно стало известно, что в Херсонской области для предпринимателей стартовала программа помощи при финансовой поддержке США.

США Минобороны ВСУ Дональд Трамп военная помощь
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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