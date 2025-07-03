Чем опасно отсутствие помощи США для Украины — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на продолжение военной поддержки со стороны США. По его словам, есть определенные позиции, которые Европа не может предоставить.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании 4 июля.

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"Мы рассчитываем на продолжение американской поддержки, потому что есть определенные позиции, которые Европа не может предоставить", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он добавил, что завтра или "в ближайшие дни" будет иметь разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

"Относительно двусторонних отношений с США и их поддержки, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом Трампом", — отметил Владимир Зеленский.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен заверила Украину, если будут пробелы в поддержке от США, то Европа приложит максимум усилий, чтобы их заполнить.

Кроме того, она добавила, что гордится сотрудничеством по производству с Украиной и хочет донести другим лидерам Европы, что у них больше потенциальной возможности производства, чем у нас финансов.

"Но я уверена, что вы сможете производить критически важные средства в Украине, если мы сможем найти финансовые средства для этого. Думаю, это будет следующий шаг для Европы", — сказала Фредериксен.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что договорился с США о производстве сотни тысяч дронов. Сегодня стороны подписывают документ о ко-продакшн между Украиной и Америкой.

Также мы писали, что 2 июля Андрей Ермак звонил в Конгресс США, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине.