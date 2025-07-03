Візит Зеленського у Данію — президент повідомив про домовленість з компанією Swift Beat щодо виробництва дронів

Президент України Володимир Зеленський з командою на переговорах у Данії. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення нової оборонної домовленості зі Сполученими Штатами під час візиту до Данії. Йдеться про масштабне спільне виробництво безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.

Свій допис глава держави опублікував у Facebook в четвер, 3 липня.

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Заленський зазначив, що угоду підписано з американською компанією Swift Beat, яка спеціалізується на високотехнологічних рішеннях у сфері БпЛА. За словами Президента, вже цього року планується виготовити сотні тисяч дронів, а в наступному — суттєво розширити обсяги виробництва.

"Перехоплювачі для знищення ворожих дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки та коригування вогню, ударні далекобійні дрони – усього цього буде значно більше, саме так, щоб забезпечувати реалізацію наших завдань в обороні та захищати життя українців", — заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що спільне виробництво дронів є "очевидним пріоритетом" для зміцнення обороноздатності України. Також він анонсував нові домовленості у сфері спільних оборонних розробок, які плануються вже під час поточного візиту до Данії.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 3 липня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Данії.

А на 4 липня у глави держави запланована телефонна розмова з американським лідером Дональдом Трампом.