Візит Зеленського у Данію — президент повідомив про домовленість з компанією Swift Beat щодо виробництва дронів

Зеленський домовився зі США про виробництво сотні тисяч дронів
Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення нової оборонної домовленості зі Сполученими Штатами під час візиту до Данії. Йдеться про масштабне спільне виробництво безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.
Свій допис глава держави опублікував у Facebook в четвер, 3 липня.
Виробництво дронів для ЗСУ
Заленський зазначив, що угоду підписано з американською компанією Swift Beat, яка спеціалізується на високотехнологічних рішеннях у сфері БпЛА. За словами Президента, вже цього року планується виготовити сотні тисяч дронів, а в наступному — суттєво розширити обсяги виробництва.
"Перехоплювачі для знищення ворожих дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки та коригування вогню, ударні далекобійні дрони – усього цього буде значно більше, саме так, щоб забезпечувати реалізацію наших завдань в обороні та захищати життя українців", — заявив глава держави.
Зеленський наголосив, що спільне виробництво дронів є "очевидним пріоритетом" для зміцнення обороноздатності України. Також він анонсував нові домовленості у сфері спільних оборонних розробок, які плануються вже під час поточного візиту до Данії.
Нагадаємо, 3 липня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Данії.
А на 4 липня у глави держави запланована телефонна розмова з американським лідером Дональдом Трампом.
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