Зеленський і Трамп обговорять поставки зброї у телефонній розмові

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову. Це може статися 4 липня, у пʼятницю.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, наближені до переговорів.

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Очікується, що однією з головних тем розмови стане припинення постачання деяких видів американської зброї до Києва.

За даними джерел, Зеленський має намір порушити питання різкого скорочення військової підтримки та спробувати обговорити можливість майбутніх продажів озброєння, які можуть стати ключовими для обороноздатності України.

Деталі майбутньої розмови наразі не розголошуються, однак у виданні зазначають, що вона відбудеться на тлі занепокоєння щодо темпів і обсягів американської допомоги, особливо у контексті президентської кампанії у США.

"Час зустрічі може змінитися, повідомили люди, знайомі з плануванням, які попросили залишитися анонімними, оскільки не мали права обговорювати це публічно. Білий дім та президентство України не відповіли на запити про коментарі щодо запланованої розмови", — повідомили у The Financial Times.

Нагадаємо, вчора, 2 липня, в західних ЗМІ повідомляли, що в Міноборони США наразі не продовжували термін дії програм постачання ракет та боєприпасів для ППО України.

У Міноборони України натомість заявили, що подали запит до США для уточнення деяких деталей та повідомлення про сповільнення темпів надходження зброї.