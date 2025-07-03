Зеленский и Трамп обсудят поставки оружия в телефонном разговоре

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор. Это может произойти 4 июля, в пятницу.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, приближенные к переговорам.

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Ожидается, что одной из главных тем разговора станет прекращение поставок некоторых видов американского оружия в Киев.

По данным источников, Зеленский намерен поднять вопрос резкого сокращения военной поддержки и попытаться обсудить возможность будущих продаж вооружения, которые могут стать ключевыми для обороноспособности Украины.

Детали предстоящего разговора пока не разглашаются, однако в издании отмечают, что он состоится на фоне беспокойства относительно темпов и объемов американской помощи, особенно в контексте президентской кампании в США.

"Время встречи может измениться, сообщили люди, знакомые с планированием, которые попросили остаться анонимными, поскольку не имели права обсуждать это публично. Белый дом и президентство Украины не ответили на запросы о комментариях относительно запланированного разговора", — сообщили в The Financial Times.

Напомним, вчера, 2 июля, в западных СМИ сообщали, что в Минобороны США пока не продлевали срок действия программ поставки ракет и боеприпасов для ПВО Украины.

В Минобороны Украины взамен заявили, что подали запрос в США для уточнения некоторых деталей и сообщения о замедлении темпов поступления оружия.