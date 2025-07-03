Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский в пятницу поговорит с Трампом — СМИ

Зеленский в пятницу поговорит с Трампом — СМИ

Ua en ru
Дата публикации 3 июля 2025 14:17
Зеленский и Трамп обсудят поставки оружия в телефонном разговоре
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор. Это может произойти 4 июля, в пятницу.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, приближенные к переговорам.

Реклама
Читайте также:

Зеленский, вероятно, переговорит по телефону с Трампом

Ожидается, что одной из главных тем разговора станет прекращение поставок некоторых видов американского оружия в Киев.

По данным источников, Зеленский намерен поднять вопрос резкого сокращения военной поддержки и попытаться обсудить возможность будущих продаж вооружения, которые могут стать ключевыми для обороноспособности Украины.

Детали предстоящего разговора пока не разглашаются, однако в издании отмечают, что он состоится на фоне беспокойства относительно темпов и объемов американской помощи, особенно в контексте президентской кампании в США.

"Время встречи может измениться, сообщили люди, знакомые с планированием, которые попросили остаться анонимными, поскольку не имели права обсуждать это публично. Белый дом и президентство Украины не ответили на запросы о комментариях относительно запланированного разговора", — сообщили в The Financial Times.

Напомним, вчера, 2 июля, в западных СМИ сообщали, что в Минобороны США пока не продлевали срок действия программ поставки ракет и боеприпасов для ПВО Украины.

В Минобороны Украины взамен заявили, что подали запрос в США для уточнения некоторых деталей и сообщения о замедлении темпов поступления оружия.

 

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп перемирие ППО
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации