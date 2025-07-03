Визит Зеленского в Данию — президент сообщил о договоренности с компанией Swift Beat по производству дронов

Президент Украины Владимир Зеленский с командой на переговорах в Дании. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении новой оборонной договоренности с Соединенными Штатами во время визита в Данию. Речь идет о масштабном совместном производстве беспилотников, в частности дронов-перехватчиков.

Свое сообщение глава государства опубликовал в Facebook в четверг, 3 июля.

Реклама

Читайте также:

Производство дронов для ВСУ

Заленский отметил, что соглашение подписано с американской компанией Swift Beat, которая специализируется на высокотехнологичных решениях в сфере БпЛА. По словам Президента, уже в этом году планируется изготовить сотни тысяч дронов, а в следующем — существенно расширить объемы производства.

"Перехватчики для уничтожения вражеских дронов и ракет, квадрокоптеры для разведки и корректировки огня, ударные дальнобойные дроны — всего этого будет значительно больше, именно так, чтобы обеспечивать реализацию наших задач в обороне и защищать жизни украинцев", — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что совместное производство дронов является "очевидным приоритетом" для укрепления обороноспособности Украины. Также он анонсировал новые договоренности в сфере совместных оборонных разработок, которые планируются уже во время текущего визита в Данию.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 3 июля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию.

А на 4 июля у главы государства запланирован телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.