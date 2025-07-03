Зеленський приїхав до Данії на церемонію відкриття головування країни у Раді ЄС

Зеленський прибув з візитом до Данії — яка мета
У четвер, 3 липня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Данії. Глава держави відвідає церемонію відкриття головування країни у Раді ЄС.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Візит Зеленського до Данії
Зеленський прибув до Данії, де візьме участь у церемонії відкриття головування цієї країни в Раді ЄС. Захід відбудеться за участі королівської родини, членів данського уряду та європейських політиків.
У межах візиту в глави держави заплановані зустрічі з представниками європейських інституцій та високопосадовцями.
Нагадаємо, із 1 липня Данія розпочала своє чергове, восьме в історії, головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме шість місяців.
Також ми писали, що Данія виділила 26-й пакет військової допомоги Україні.
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