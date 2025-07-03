Зеленский приехал в Данию на церемонию открытия председательства страны в Совете ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В четверг, 3 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию. Глава государства посетит церемонию открытия председательства страны в Совете ЕС.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Визит Зеленского в Данию

Зеленский прибыл в Данию, где примет участие в церемонии открытия председательства этой страны в Совете ЕС. Мероприятие состоится при участии королевской семьи, членов датского правительства и европейских политиков.

В рамках визита у главы государства запланированы встречи с представителями европейских институтов и высокопоставленными чиновниками.

Напомним, с 1 июля Дания начала свое очередное, восьмое в истории, председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится шесть месяцев.

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