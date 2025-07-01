Данія очолить ЄС з 1 липня — чи буде підтримка України та зміцнення оборони

Голосування у Європарламенті. Фото: з відкритих джерел

Із 1 липня 2025 року Данія розпочне своє чергове, восьме в історії, головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме шість місяців. Під час головування міністри Данії очолюватимуть перемовини між країнами-членами ЄС і представлятимуть позицію Ради ЄС у переговорах з Європарламентом щодо нових законодавчих ініціатив.

Новини.LIVE пояснять, що означатиме для України головування Данії в Раді ЄС.

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Під час спільної пресконференції президента Європейського парламенту Роберти Метсоли та прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені пролунала заява, що данське головування буде успішним, бо країна "має репутацію прагматичної, здатної до досягнення консенсусу і зосередженої на результатах".

За словами Метте Фредеріксен нині, коли ЄС переживає період серйозних геополітичних викликів, потрібне ефективне та конструктивне керівництво.

Головним пріоритетом головування, за словами Фредеріксен, залишиться підтримка України. Вона наголосила: "Ми повинні забезпечити сильну та безпечну Європу". Це ж підкреслила і Метсола, заявивши, що "безпека Європи починається з України".

Данія вважає пріоритетом розвиток оборони

Данське суспільство також підтримує цей напрямок. Згідно з нещодавнім опитуванням компанії Epinion для Конфедерації данської промисловості (DI), майже 60% громадян Данії вважають, що безпека має бути основним пріоритетом головування країни в ЄС. Іншим важливим завданням респонденти назвали зменшення енергетичної залежності Європи, зокрема від газу.

Генеральний директор DI Ларс Сандаль Соренсен назвав спільну позицію Фредеріксен і Метсоли сигналом того, що ЄС прагне посилити свою обороноздатність і наблизитися до рівноправного партнерства зі США. Він закликав до спільних закупівель важливих оборонних компонентів, спрощення експорту та сертифікації, а також інтеграції української оборонної промисловості до європейського виробничого ланцюга.

Що означає головування в Раді ЄС

Головування в Раді ЄС — це ротаційна функція, яку по черзі виконують держави-члени Європейського Союзу кожні шість місяців. Країна, що головує, очолює засідання Ради ЄС (крім Ради закордонних справ), організовує роботу, веде переговори між країнами-членами, а також між Радою і Європейським парламентом.

Головування відповідає за просування законодавчого процесу, забезпечення узгодженості політики ЄС та представлення позиції Ради у відносинах із зовнішніми партнерами.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга висловився, чи готова Україна до вступу в ЄС.

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