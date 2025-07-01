Дания возглавит ЕС с 1 июля — будет ли поддержка Украины и укрепление обороны

Голосование в Европарламенте. Фото: из открытых источников

С 1 июля 2025 года Дания начнет свое очередное, восьмое в истории, председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится шесть месяцев. Во время председательства министры Дании будут возглавлять переговоры между странами-членами ЕС и представлять позицию Совета ЕС в переговорах с Европарламентом по новым законодательным инициативам.

Новини.LIVE объяснят, что будет означать для Украины председательство Дании в Совете ЕС.

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Во время совместной пресс-конференции президента Европейского парламента Роберты Метсолы и премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене прозвучало заявление, что датское председательство будет успешным, потому что страна "имеет репутацию прагматичной, способной к достижению консенсуса и сосредоточенной на результатах".

По словам Метте Фредериксен сейчас, когда ЕС переживает период серьезных геополитических вызовов, нужно эффективное и конструктивное руководство.

Главным приоритетом председательства, по словам Фредериксен, останется поддержка Украины. Она подчеркнула: "Мы должны обеспечить сильную и безопасную Европу". Это же подчеркнула и Метсола, заявив, что "безопасность Европы начинается с Украины".

Дания считает приоритетом развитие обороны

Датское общество также поддерживает это направление. Согласно недавнему опросу компании Epinion для Конфедерации датской промышленности (DI), почти 60% граждан Дании считают, что безопасность должна быть основным приоритетом председательства страны в ЕС. Другой важной задачей респонденты назвали уменьшение энергетической зависимости Европы, в частности от газа.

Генеральный директор DI Ларс Сандаль Соренсен назвал совместную позицию Фредериксен и Метсолы сигналом того, что ЕС стремится усилить свою обороноспособность и приблизиться к равноправному партнерству с США. Он призвал к совместным закупкам важных оборонных компонентов, упрощению экспорта и сертификации, а также интеграции украинской оборонной промышленности в европейскую производственную цепь.

Что означает председательство в Совете ЕС

Председательство в Совете ЕС — это ротационная функция, которую поочередно выполняют государства-члены Европейского Союза каждые шесть месяцев. Председательствующая страна возглавляет заседания Совета ЕС (кроме Совета по иностранным делам), организует работу, ведет переговоры между странами-членами, а также между Советом и Европейским парламентом.

Председательство отвечает за продвижение законодательного процесса, обеспечение согласованности политики ЕС и представление позиции Совета в отношениях с внешними партнерами.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига высказался, готова ли Украина к вступлению в ЕС.

Также недавно Президент Украины Владимир Зеленский синхронизировал действие украинских и европейских санкций против России.