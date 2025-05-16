Військова підтримка - Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні

Зеленський обговорив із Метте Фредеріксен дипломатичні зусилля. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів змістовну зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Під час переговорів сторони обговорили продовження військової підтримки з боку Данії, а також можливість прямих інвестицій у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 16 травня.

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Зеленський наголосив, що Данія залишається одним із лідерів у підтримці України й уже готує 26-й пакет військової допомоги.

"Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це", — підкреслив він.

Крім того, лідери обговорили дипломатичні зусилля, зокрема останні переговори у Стамбулі, а також координацію дій із США та європейськими партнерами. Сторони погодилися, що посилення тиску на Росію є необхідним, якщо вона відмовиться від припинення вогню.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено майбутньому головуванню Данії в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться в липні цього року. Українська сторона висловила сподівання на подальшу підтримку в питаннях європейської інтеграції.

"Дякую уряду та всьому народу Данії за всі прояви допомоги для нашої держави, за непохитну підтримку наших людей", — підсумував Зеленський.

Зеленський та Фредеріксен. Фото: X Володимира Зеленського

Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Нідерландів

Під час зустрічі з новопризначеним Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом Президент України Володимир Зеленський подякував за рішучу підтримку України у протистоянні російській агресії. Зокрема, він відзначив, що цього року Нідерланди майже утричі збільшили обсяг оборонної допомоги — внесок, який Україна особливо цінує як важливий елемент у захисті життя своїх громадян.

У розмові також порушили тему сьогоднішньої зустрічі у Стамбулі. Зеленський наголосив на важливості посиленого міжнародного тиску на Росію, щоб домогтися повного припинення вогню. За словами Президента, це має стати першим кроком на шляху до справжнього й надійного миру.

Окрему увагу приділили поточним потребам України. Мова йшла про зміцнення протиповітряної оборони, а також про залучення інвестицій у розвиток українського оборонного виробництва. Зеленський підкреслив: усе, що посилює обороноздатність країни, наближає мир і повертає людям відчуття безпеки.

Зеленський та Схооф. Фото: X Володимира Зеленського

Крім того, сьогодні ж Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами урядів Швеції та Болгарії — Ульфом Крістерссоном і Росеном Желязковим. У ході розмови сторони обмінялися думками щодо результатів нещодавніх переговорів, що відбулися у Стамбулі.

Також український лідер поговорив з лідерами ЄС.