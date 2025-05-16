Военная поддержка - Дания готовит 26 пакет военной помощи Украине

Зеленский обсудил с Метте Фредериксен дипломатические усилия. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Во время переговоров стороны обсудили продолжение военной поддержки со стороны Дании, а также возможность прямых инвестиций в отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 16 мая.

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Зеленский отметил, что Дания остается одним из лидеров в поддержке Украины и уже готовит 26-й пакет военной помощи.

"Эта поддержка помогает защищать жизнь. Очень ценим это", — подчеркнул он.

Кроме того, лидеры обсудили дипломатические усилия, в частности последние переговоры в Стамбуле, а также координацию действий с США и европейскими партнерами. Стороны согласились, что усиление давления на Россию необходимо, если она откажется от прекращения огня.

Особое внимание во время встречи было уделено предстоящему председательству Дании в Совете Европейского Союза, которое начнется в июле этого года. Украинская сторона выразила надежду на дальнейшую поддержку в вопросах европейской интеграции.

"Спасибо правительству и всему народу Дании за все проявления помощи для нашего государства, за непоколебимую поддержку наших людей", — подытожил Зеленский.

Зеленский и Фредериксен. Фото: X Владимира Зеленского

Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов

Во время встречи с новоназначенным Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за решительную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. В частности, он отметил, что в этом году Нидерланды почти втрое увеличили объем оборонной помощи — вклад, который Украина особенно ценит как важный элемент в защите жизни своих граждан.

В разговоре также затронули тему сегодняшней встречи в Стамбуле. Зеленский отметил важность усиленного международного давления на Россию, чтобы добиться полного прекращения огня. По словам Президента, это должно стать первым шагом на пути к настоящему и надежному миру.

Отдельное внимание уделили текущим потребностям Украины. Речь шла об укреплении противовоздушной обороны, а также о привлечении инвестиций в развитие украинского оборонного производства. Зеленский подчеркнул: все, что усиливает обороноспособность страны, приближает мир и возвращает людям ощущение безопасности.

Зеленский и Схооф. Фото: X Владимира Зеленского

Кроме того, сегодня же Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами правительств Швеции и Болгарии - Ульфом Кристерссоном и Росеном Желязковым. В ходе разговора стороны обменялись мнениями о результатах недавних переговоров, состоявшихся в Стамбуле.

Также украинский лидер поговорил с лидерами ЕС.