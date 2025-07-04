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Главная Новости дня Трамп утверждает, что США продолжают предоставлять Украине оружие

Трамп утверждает, что США продолжают предоставлять Украине оружие

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 00:45
Трамп заявил, что США продолжают предоставлять оружие Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты передают оружие Украине. Его заявление было сделано на фоне информации, что Америка приостановила помощь нашей стране.

Об этом сообщает Telegram Clash Report.

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"Мы предоставляем оружие Украине. Мы работаем с ними, чтобы попытаться им помочь. Мы должны убедиться, что мы имеем достаточно для себя", - заявил президент США.

Также он сообщил, что недоволен ситуацией вокруг Украины и считает, что прогресса нет.

Напомним, на днях издание Politico написало, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину. Кроме того, СМИ сообщали, что речь идет о помощи, которая была принята еще во времена Байдена, и сейчас это оружие находится на территории Польши, так и не доехав до Украины.

Также мы писали, что по словам президента Владимира Зеленского, Киев рассчитывает на продолжение военной помощи со стороны США. Кроме того, он отметил, что есть определенные позиции, которые Европа не может предоставить.

США оружие Дональд Трамп военная помощь война в Украине ситуация на фронте
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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