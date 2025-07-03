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Головна Новини дня США призупинили допомогу Україні — що саме залишилося в Польщі

США призупинили допомогу Україні — що саме залишилося в Польщі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 03:00
Пентагон призупинив допомогу Україні — боєприпаси знаходяться на зберіганні в Польщі
Установка Patriot. Ілюстративне фото: US Army

В ніч проти 2 червня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших боєприпасів до України. Наразі відомо, що саме і в якій кількості залишається в Польщі, так і не доїхавши до України. 

Про це в Х повідомляє репортер Том Боуман, який освітлює діяльність Пентагону.

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Боуман стверджує, що боєприпаси США, які були ухвалені для України, знаходяться на зберіганні в Польщі. За його словами, до цього списку входять:

  • 92 ракети AIM;
  • 30 ракет Patriots (PAC3MSE);
  • 8496 155-мм гаубичних снарядів
  • 142 ракети AGM-114 Hellfire;
  • 252 ракети GMLRS;
  • 25 ракет Stinger;
  • 125 гранатометів AT-4.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський отримав доповіді від глави Міноборони Рустема Умєрова та глави МЗС Андрія Сибіги. Президент уточнив, що головна увага була зосереджена на зупинці військової допомоги від США.

Також ми писали, що президент зустрівся з представниками американського бізнесу в Україні. На цій зустрічі сторони обговорили необхідність продовження підтримки і посилення ППО України.

Польща США військова допомога Пентагон війна в Україні Patriot
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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