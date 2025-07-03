Зеленський обговорив з представниками бізнесу США в Україні тему призупинки постачання ППО

Зеленський на зустрічі з представниками американського бізнесу в Україні. Фото: president.gov.ua

У середу, 2 липня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками американського бізнесу в Україні. Сторони обговорили необхідність продовження підтримки і посилення ППО України.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

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"Хочу подякувати американському бізнесу, який присутній в Україні, за те, що створюєте і, напевно, найголовніше — зберігаєте робочі місця. Ваша присутність — це сигнали, і це говорить про стабільність в Україні", — заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна цінує всю надану з боку США допомогу та двопартійну підтримку. Він підкреслив, що для України важливі стабільні відносини зі Сполученими Штатами.

"Сигнали щодо ризиків зменшення або уповільнення допомоги з боку США — я думаю, що ми всі не зацікавлені в цьому. Ні американський бізнес, ні український бізнес, бо системи Patriot не обирають, кого захищати в Україні від російського агресора. Системи ППО, інший захист зберігають життя, можливості та виробничі спроможності абсолютно всім", — переконаний Зеленський.

Водночас президент Американскої торгівельної палати Андрій Гундер відзначив стійкість України в умовах війни. Також він зауважив, що 88 членів палати мають рідних і близьких, які проходять службу у ЗСУ.

Окремо Гундер повідомив, що 53% компаній зазнали пошкоджень своїх потужностей та офісів унаслідок обстрілів РФ.

"Одна з речей, про яку ми завжди просимо американський уряд, — це надавати захист американському бізнесу, який перебуває тут, надавати ракети до Patriot", — сказав він.

На цій зустрічі учасники наголосили на тому, що важливо продовжувати підтримку та посилювати протиповітряну оборону України

Зеленський у свою чергу зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці зі США в галузі ОПК та в економічному партнерстві.

Співпраця України зі США

Тимчасово повірений у справах США в Україні Джон Гінкель заявив, що створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови є довготривалою інвестицією в незалежність України та майбутнє країни.

"Ми знаємо, що шлях попереду не буде простим, але він також сповнений можливостей. І зі сміливим лідерством, стійким приватним сектором і міцною українсько-американською співпрацею Україна постане не просто як відновлена, а як процвітаюча, незалежна держава зростання та стабільності в регіоні", — сказав він.

Представник TechMet Володимир Ігнащенко на зустрічі наголосив, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не тільки шукати та видобувати літій в Україні, але й побудувати потужності для його збагачення.

Гендиректор Microsoft Ukraine Леонід Полупан розповів, що компанія мала високий рівень співпраці з Україною ще до початку повномасштабної війни та налаштована тісно взаємодіяти надалі в напрямах кібербезпеки та найновіших розробок у сфері штучного інтелекту.

Водночас Жоао Моура, операційний директор CRH, що має три цементні заводи в Україні, повідомив, що компанія під час війни інвестує у створення сучасного термінала в Києві та в технічну лабораторію. Також він відзначив підтримку іноземних інвесторів з боку держави.

Гендиректор Boeing Україна Артур Лесніковський розповів, що нещодавно офіс компанії був пошкоджений через обстріли РФ. Однак попри це всі співробітники продовжують працювати над проєктами.

"Керівники оборонного підрозділу співпрацюють із представниками уряду щодо можливостей поглиблення технічної взаємодії", — йдеться у повідомленні.

Тим часом представники компаній KBR та Shield AI розповіли про своє бачення розвитку співпраці з Україною в оборонній сфері.

Крім того, співзасновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна, відзначила на цій зустрічі важливість удосконалення пенсійної системи та створення внутрішніх ринків капіталу. Також подякувала за ухвалення закону про множинне громадянство.

Представники яких компаній зустрічалися із Зеленським

На сайті президента України вказано, що на зустрічі були присутні представники: Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR, Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI та президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

Нагадаємо, в ніч проти 2 липня Politico повідомило, що США призупинили поставки деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України. Причому мова йде про допомогу, яка була ухвалена ще за адміністрації Байдена.

Також Зеленський ввечері поінформував, що отримав доповіді від глави Міноборони та міністра закордонних справ України. Головна увага буде зосереджена на вищевказану тему.