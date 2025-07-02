США призупинили допомогу Україні — Зеленський поговорив з міністрами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський отримав доповіді від міністра оборони Рустема Умєрова та міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Головна увага була зосереджена на зупиненні військової допомоги Україні від США.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 2 липня.

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Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповіді Умєрова та Сибіги щодо відносин України зі США. За його словами, зараз на робочих рівнях з'ясовуються усі деталі з приводу постачання оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО. Український президент наголосив, що у будь-якому випадку потрібно забезпечити захист для наших людей.

Крім того, лідери обговорили наступні кроки у відносинах з Європейським Союзом, перш за все, головування Данії.

"Була сьогодні нарада з нашими урядовцями та командою Офісу — готуємо також із Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво, і готуємо новини щодо наших дронів-перехоплювачів", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 2 липня видання Politico повідомило, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України. США не продовжили програму з підтримки, яка спливає з дня на день після того, як її затвердив ще Джо Байден.

Після таких новин до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах США. Українська сторона підкреслила, що будь-яке зволікання в постачанні військової допомоги лише розв’язує руки агресору.

Водночас у Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від США.