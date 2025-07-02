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Главная Новости дня Остановка помощи от США — Умеров и Сибига доложили Зеленскому

Остановка помощи от США — Умеров и Сибига доложили Зеленскому

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 20:50
США приостановили помощь Украине — Зеленский поговорил с министрами
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский получил доклады от министра обороны Рустема Умерова и министра иностранных дел Андрея Сибиги. Главное внимание было сосредоточено на остановке военной помощи Украине от США.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 2 июля.

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Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклады Умерова и Сибиги относительно отношений Украины с США. По его словам, сейчас на рабочих уровнях выясняются все детали по поводу поставки оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО. Украинский президент подчеркнул, что в любом случае нужно обеспечить защиту для наших людей.

Кроме того, лидеры обсудили следующие шаги в отношениях с Европейским Союзом, прежде всего, председательство Дании.

"Было сегодня совещание с нашими чиновниками и командой Офиса — готовим также с Данией и другими партнерами новые соглашения о производстве оружия, совместном производстве, и готовим новости о наших дронах-перехватчиках", — отметил глава государства.

Напомним, 2 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину. США не продлили программу по поддержке, которая истекает со дня на день после того, как ее утвердил еще Джо Байден.

После таких новостей в МИД вызвали временного поверенного в делах США. Украинская сторона подчеркнула, что любое промедление в поставках военной помощи лишь развязывает руки агрессору.

В то же время в Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи от США.

Владимир Зеленский США оружие Андрей Сибига военная помощь Рустем Умеров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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