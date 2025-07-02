США приостановили помощь Украине — Зеленский поговорил с министрами

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский получил доклады от министра обороны Рустема Умерова и министра иностранных дел Андрея Сибиги. Главное внимание было сосредоточено на остановке военной помощи Украине от США.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 2 июля.

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Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклады Умерова и Сибиги относительно отношений Украины с США. По его словам, сейчас на рабочих уровнях выясняются все детали по поводу поставки оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО. Украинский президент подчеркнул, что в любом случае нужно обеспечить защиту для наших людей.

Кроме того, лидеры обсудили следующие шаги в отношениях с Европейским Союзом, прежде всего, председательство Дании.

"Было сегодня совещание с нашими чиновниками и командой Офиса — готовим также с Данией и другими партнерами новые соглашения о производстве оружия, совместном производстве, и готовим новости о наших дронах-перехватчиках", — отметил глава государства.

Напомним, 2 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину. США не продлили программу по поддержке, которая истекает со дня на день после того, как ее утвердил еще Джо Байден.

После таких новостей в МИД вызвали временного поверенного в делах США. Украинская сторона подчеркнула, что любое промедление в поставках военной помощи лишь развязывает руки агрессору.

В то же время в Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи от США.