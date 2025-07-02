МЗС запросило тимчасового повіреного у справах США Джона Гінкеля — говорили про війну в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

У середу, 2 липня, за дорученням міністра закордонних справ Андрія Сибіги до МЗС України був запрошений тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель. Головною темою розмови стала військова допомога та оборонна співпраця двох держав.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

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Під час розмови заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца подякувала Сполученим Штатам за всебічну допомогу, надану з початку повномасштабного вторгнення, та наголосила на важливості безперервного постачання раніше обіцяних оборонних пакетів. Особливий акцент було зроблено на засобах протиповітряної оборони — ключовому компоненті безпеки українських міст, які регулярно зазнають авіа- та ракетних атак з боку РФ.

Мар’яна Беца та Джон Гінкель. Фото: МЗС

Українська сторона підкреслила, що будь-яке зволікання в постачанні військової допомоги лише розв’язує руки агресору, який інтерпретує слабкість міжнародного реагування як стимул до подальшої ескалації. У цьому контексті було нагадано, що Росія досі відмовляється від будь-яких ініціатив із припинення вогню, попри те, що Україна ще 11 березня оголосила про свою готовність до такого кроку.

"Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора", — йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили перебіг чинних консультацій щодо військової допомоги, які тривають на різних рівнях, і домовилися про продовження активного діалогу з метою пошуку ефективних рішень для зміцнення оборони України та протидії російській агресії.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про посилення ракетного терору з боку Росії. Він наголосив, що ситуація на полі бою значно змінилася порівняно з 2022 роком.

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