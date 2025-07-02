МИД пригласил временного поверенного в делах США Джона Гинкеля - говорили о войне в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

В среду, 2 июля, по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель. Главной темой разговора стала военная помощь и оборонное сотрудничество двух государств.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Реклама

Читайте также:

Сотрудничество США и Украины

Во время разговора заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца поблагодарила Соединенные Штаты за всестороннюю помощь, оказанную с начала полномасштабного вторжения, и подчеркнула важность непрерывной поставки ранее обещанных оборонных пакетов. Особый акцент был сделан на средствах противовоздушной обороны — ключевом компоненте безопасности украинских городов, которые регулярно подвергаются авиа- и ракетным атакам со стороны РФ.

Марьяна Беца и Джон Гинкель. Фото: МИД

Украинская сторона подчеркнула, что любое промедление в поставках военной помощи лишь развязывает руки агрессору, который интерпретирует слабость международного реагирования как стимул к дальнейшей эскалации. В этом контексте было напомнено, что Россия до сих пор отказывается от любых инициатив по прекращению огня, несмотря на то, что Украина еще 11 марта объявила о своей готовности к такому шагу.

"Украина поддерживает мирные усилия и позицию США о необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и подчеркивает необходимость принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора", — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ход действующих консультаций по военной помощи, которые продолжаются на разных уровнях, и договорились о продолжении активного диалога с целью поиска эффективных решений для укрепления обороны Украины и противодействия российской агрессии.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об усилении ракетного террора со стороны России. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя значительно изменилась по сравнению с 2022 годом.

Также мы писали, что МИД Ирана вызвал украинского посла и вручил ноту протеста.