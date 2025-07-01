В Ірані образились на Україну та викликали дипломата, щоб вручити ноту протесту

Будівля МЗС Ірану. Фото: росЗМІ

Іран викликав у своє МЗС повіреного у справах України Кирила Позднякова для оголошення офіційного протесту. Іранським посадовцям не сподобались висловлювання деяких українських чиновників.

Про це повідомляє іранська агенція ISNA.

Реклама

Читайте також:

Що заявили у МЗС Ірану

Подробиці того, які саме висловлювання українських чиновників збентежили Іран, у ноті протесту не наводяться. Там сказано, що Україна нібито порушила статут ООН та Женевські конвенції.

"Підтримуючи військову агресію сіоністського режиму, українські посадовці фактично проігнорували міжнародно-правові зобов’язання України щодо поваги до принципів та цілей Статуту ООН, а також чотирьох Женевських конвенцій, та підтвердили жахливі злочини, скоєні ізраїльським режимом апартеїду, що породжує міжнародну відповідальність уряду України", — заявив начальник Першого Євразійського департаменту Міністерства закордонних справ Шахрам Фарсай.

У повідомлення ISNA наголошується, що Кирило Поздняков пообіцяв якнайшвидше передати претензії українській владі.

Раніше повідомлялось, що Україна синхронізувала свої санкції разом з ЄС не тільки проти Росії, але й проти Ірану.

А ще ми інформували, що президент США Дональд Трамп відмовився від планів послабити санкції проти Ірану. Очільника Білого дому образило те, що в Ірані не оцінили "порятунок життя" Хаменеї.