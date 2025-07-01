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Головна Новини дня МЗС Ірану викликало українського посла — вручило ноту протесту

МЗС Ірану викликало українського посла — вручило ноту протесту

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 00:06
В Ірані образились на Україну та викликали дипломата, щоб вручити ноту протесту
Будівля МЗС Ірану. Фото: росЗМІ

Іран викликав у своє МЗС повіреного у справах України Кирила Позднякова для оголошення офіційного протесту. Іранським посадовцям не сподобались висловлювання деяких українських чиновників.

Про це повідомляє іранська агенція ISNA.

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Подробиці того, які саме висловлювання українських чиновників збентежили Іран, у ноті протесту не наводяться. Там сказано, що Україна нібито порушила статут ООН та Женевські конвенції.

"Підтримуючи військову агресію сіоністського режиму, українські посадовці фактично проігнорували міжнародно-правові зобов’язання України щодо поваги до принципів та цілей Статуту ООН, а також чотирьох Женевських конвенцій, та підтвердили жахливі злочини, скоєні ізраїльським режимом апартеїду, що породжує міжнародну відповідальність уряду України", — заявив начальник Першого Євразійського департаменту Міністерства закордонних справ Шахрам Фарсай.

У повідомлення ISNA наголошується, що Кирило Поздняков пообіцяв якнайшвидше передати претензії українській владі.

Раніше повідомлялось, що Україна синхронізувала свої санкції разом з ЄС не тільки проти Росії, але й проти Ірану

А ще ми інформували, що президент США Дональд Трамп відмовився від планів послабити санкції проти Ірану. Очільника Білого дому образило те, що в Ірані не оцінили "порятунок життя" Хаменеї. 

Іран МЗС Україна політики війна дипломатія
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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