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Головна Новини дня Трамп розізлився на Хаменеї — назвав невдячним за порятунок життя

Трамп розізлився на Хаменеї — назвав невдячним за порятунок життя

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 01:32
Дональд Трамп не буде знімати санкції з Ірану через образу на Хаменеї
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Як злився Трамп у своїй соцмережі

Президент США Дональд Трамп відмовився від планів послабити санкції проти Ірану у відповідь на заяву верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Очільника Білого дому образило те, що в Ірані не оцінили "порятунок життя" свого Хаменеї. 

Свою образу Трамп виплеснув на сторінці у своїй соцмережі Truth Social, повідомляють Новини.LIVE.

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Як злився Трамп у своїй соцмережі

Трамп розізлився на Хаменеї — назвав невдячним за порятунок життя - фото 1
Повідомлення Трампа. Фото: Скриншот 

Президент США у дописі зазначив, що звернення Хаменеї до іранського народу із заявою про перемогу Ірану над Ізраїлем та США стало "гучним ляпасом" для Америки. 

"Чому так званий "Верховний лідер"… так відверто та безглуздо заявив, що виграв війну з Ізраїлем, знаючи, що його твердження — брехня?.. Його країна була знищена, його три злісні ядерні об'єкти були ЗНИЩЕНІ, і я ТОЧНО знав, де він переховується… Я ВРЯТУВАВ ЙОГО ВІД ДУЖЕ ПОГАНОЇ ТА ГАНЕБНОЇ СМЕРТІ…", — написав Дональд Трамп за звичкою прикрасивши для більшої уваги свій допис за допомогою Caps Lock. 

Трамп також повідомив, що нещодавно розглядав можливість послаблення санкцій проти Ірану, але після "огидної" заяви Хаменеї припинив будь-яку роботу в цьому напрямку. Трамп закликав іранське керівництво повернутись до світового порядку, застерігаючи про негативні наслідки їхньої поведінки.

"Іран має повернутися у світовий порядок, інакше для них стане тільки гірше. Вони завжди такі злі, ворожі та нещасні, і подивіться, до чого це призвело — вигоріла, підірвана країна без майбутнього, знищена армія, жахлива економіка та СМЕРТЬ навколо них… Хотілося б, щоб керівництво Ірану усвідомило, що з МЕДОМ часто отримують більше, ніж з ОЦЕТОМ. МИР!!!", — зазначив президент США. 

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп похизувався тим, що Путін знову поважає США. Крім диктатора РФ до "шанувальників" приєднались Китай та Північна Корея.

Раніше повідомлялось, що Білий дім рекомендував припинити фінансування майже двох десятків програм з розслідування воєнних злочинів. Це може торкнутись й України.

США Іран скандал Дональд Трамп війна
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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