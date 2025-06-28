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Главная Новости дня Трамп разозлился на Хаменеи — назвал неблагодарным за спасение

Трамп разозлился на Хаменеи — назвал неблагодарным за спасение

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 01:32
Дональд Трамп не будет снимать санкции с Ирана из-за обиды на Хаменеи
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Как слился Трамп в своей соцсети

Президент США Дональд Трамп отказался от планов ослабить санкции против Ирана в ответ на заявление верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Главу Белого дома оскорбило то, что в Иране не оценили "спасение жизни" своего Хаменеи.

Свою обиду Трамп выплеснул на странице в своей соцсети Truth Social, сообщают Новости.LIVE.

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Сообщение Трампа в соцсети. Фото: Скриншот

Президент США в заметке отметил, что обращение Хаменеи к иранскому народу с заявлением о победе Ирана над Израилем и США стало "громкой пощечиной" для Америки.

"Почему так называемый "Верховный лидер"... так откровенно и бессмысленно заявил, что выиграл войну с Израилем, зная, что его утверждение - ложь? Его страна была уничтожена, его три злобных ядерных объекта были уничтожены, и я ТОЧНО знал, где он скрывается... Я СПАСИЛ ЕГО ОТ ОЧЕНЬ ГЛУБОКОЙ И ГАНЕБНОЙ СМЕРТИ...", — написал Дональд Трамп по привычке украсив для большего внимания свое сообщение с помощью Caps Lock.

Трамп также сообщил, что недавно рассматривал возможность ослабления санкций против Ирана, но после "отвратительного" заявления Хаменеи прекратил любую работу в этом направлении. Трамп призвал иранское руководство вернуться в мировой порядок, предостерегая о негативных последствиях их поведения.

"Иран должен вернуться в мировой порядок, иначе для них станет только хуже. Они всегда такие злые, враждебные и несчастные, и посмотрите, к чему это привело - выгоревшая, подорванная страна без будущего, уничтоженная армия, ужасная экономика и СМЕРТЬ вокруг них... Хотелось бы, чтобы руководство Ирана осознало, что с МЕДОМ часто получают больше, чем с ОЦЕТОМ. МИР!!!", — отметил президент США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп похвастался тем, что Путин снова уважает США. Кроме диктатора РФ к "поклонникам" присоединились Китай и Северная Корея.

Ранее сообщалось, что Белый дом рекомендовал прекратить финансирование почти двух десятков программ по расследованию военных преступлений. Это может коснуться и Украины.

США Иран скандал Дональд Трамп війна
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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