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Головна Новини дня Трамп похизувався, що його поважає Путін, Китай та КНДР

Трамп похизувався, що його поважає Путін, Китай та КНДР

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 00:34
На думку Трампа, США знову заслужили повагу РФ, Китаю та КНДР
Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім
Ключові моменти Що Трамп заявив про повагу Путіна

Під час майже щоденного брифінгу перед журналістами у Білому домі президент США Дональд Трамп похизувався тим, що Путін знову поважає Сполучені Штати. Крім диктатора РФ до "шанувальників" приєднались Китай та Північна Корея.

Промову Трампа передає Telegram-канал Donald Trump українською.

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Що Трамп заявив про повагу Путіна

За словами американського президента, за старої адміністрації Джо Байдена США Росія не поважала, а тепер знову поважає. Саме такі сентенції, зацикленій по колу, Трамп присвятив щонайменше пів хвилини своєї промови.

"Путін зробив дуже гарні заяви. Він знову нас поважає. А раніше не поважав. Нас тепер поважають Китай та КНДР. А раніше не поважали. Раніше біля цього столу крутились злі люди зі старої адміністрації. У них були злі наміри", — сказав Трамп.

Така промова президента США стала своєрідною реакцією на слова диктатора РФ Путіна, який заявив, що "Дональд Трамп щиро прагне врегулювання конфлікту навколо України".

Раніше повідомлялось, що Білий дім рекомендував припинити фінансування майже двох десятків програм з розслідування воєнних злочинів. Це може торкнутись й України.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп високо оцінив підсумки нещодавнього саміту НАТО, що відбувся в Гаазі. Він назвав зустріч "чудовою", "найєднанішою" та "найпродуктивнішою в історії".

США Китай володимир путін Дональд Трамп КНДР
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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