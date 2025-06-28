По мнению Трампа, США снова заслужили уважение РФ, Китая и КНДР

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Во время почти ежедневного брифинга перед журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп похвастался тем, что Путин снова уважает Соединенные Штаты. Кроме диктатора РФ к "уважающим" присоединились Китай и Северная Корея.

Речь Трампа передает Telegram-канал Donald Trump на украинском языке.

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Что Трамп заявил об уважении Путина

По словам американского президента, при старой администрации Джо Байдена США Россия не уважала, а теперь снова уважает. Именно такие сентенции, зацикленной по кругу, Трамп посвятил минимум полминуты своей речи.

"Путин сделал очень хорошие заявления. Он снова нас уважает. А раньше не уважал. Нас теперь уважают Китай и КНДР. А раньше не уважали. Раньше у этого стола крутились злые люди из старой администрации. У них были злые намерения", — сказал Трамп.

Такая речь президента США стала своеобразной реакцией на слова диктатора РФ Путина, который заявил, что "Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины".

Ранее сообщалось, что Белый дом рекомендовал прекратить финансирование почти двух десятков программ по расследованию военных преступлений. Это может коснуться и Украины.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп высоко оценил итоги недавнего саммита НАТО, который состоялся в Гааге. Он назвал встречу "замечательной", "самой единой" и "самой продуктивной в истории".