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Головна Новини дня Трамп скорочує програми з розслідування воєнних злочинів

Трамп скорочує програми з розслідування воєнних злочинів

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 06:54
У США можуть скоротити фінансування розслідування воєнних злочинів, що вплине на Україну
Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім
Ключові моменти Які програми можуть скоротити Як це стосується України

Білий дім рекомендував припинити фінансування США майже двох десятків програм, що проводять роботу з розслідування воєнних злочинів та притягнення до відповідальності по всьому світу. Це може торкнутись й України.

Про це у своєму матеріалі пише Reuters.

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Згідно з документами, з якими вдалось ознайомитись агенції, мова йде про розслідування злочинів у М'янмі, Сирії та розслідування ймовірних злочинів Росії в Україні. 

Проте джерела Reuters акцентують, що рекомендація Адміністративно-бюджетного управління не є остаточним рішенням про припинення програм, оскільки вона дає Державному департаменту можливість подати апеляцію.

Reuters повідомляє, що програми також включають роботу в Іраку, Непалі, Шрі-Ланці, Колумбії, Білорусі, Судані, Південному Судані, Афганістані та Гамбії.

Як це стосується України

Кілька програм, призначених для ліквідації, реалізують проєкти з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, повідомили три джерела, знайомі з цим питанням. На цьому наголошує організація Global Rights Compliance, яка допомагає збирати докази воєнних злочинів та злочинів проти людяності армії РФ по всій Україні, таких як сексуальне насильство та тортури.

Агенція нагадує, що з моменту широкомасштабного вторгнення РФ Україна порушила понад 140 000 справ про воєнні злочини. Росія послідовно заперечує скоєння її силами воєнних злочинів.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп високо оцінив підсумки нещодавнього саміту НАТО, що відбувся в Гаазі. Він назвав зустріч "чудовою", "найєднанішою" та "найпродуктивнішою в історії".

Крім того, президент США не дав чіткої відповіді, чи буде країна надавати Україні допомогу й надалі. 

США Дональд Трамп розслідування військові злочини війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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