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Трамп сокращает программы по расследованию военных преступлений

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 06:54
В США могут сократить финансирование расследования военных преступлений, что повлияет на Украину
Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом
Ключові моменти Какие программы могут сократить Как это касается Украины

Белый дом рекомендовал прекратить финансирование США почти двух десятков программ, которые проводят работу по расследованию военных преступлений и привлечения к ответственности по всему миру. Это может коснуться и Украины.

Об этом в своем материале пишет Reuters.

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Согласно документам, с которыми удалось ознакомиться агентству, речь идет о расследовании преступлений в Мьянме, Сирии и расследовании возможных преступлений России в Украине.

Однако источники Reuters акцентируют, что рекомендация Административно-бюджетного управления не является окончательным решением о прекращении программ, поскольку она дает Государственному департаменту возможность подать апелляцию.

Reuters сообщает, что программы также включают работу в Ираке, Непале, Шри-Ланке, Колумбии, Беларуси, Судане, Южном Судане, Афганистане и Гамбии.

Как это касается Украины

Несколько программ, предназначенных для ликвидации, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления в Украине, сообщили три источника, знакомые с этим вопросом. Это отмечает организация Global Rights Compliance, которая помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности армии РФ по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки.

Агентство напоминает, что с момента широкомасштабного вторжения РФ Украина возбудила более 140 000 дел о военных преступлениях. Россия последовательно отрицает совершение ее силами военных преступлений.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп высоко оценил итоги недавнего саммита НАТО, который состоялся в Гааге. Он назвал встречу "замечательной", "самой единой" и "самой продуктивной в истории".

Кроме того, президент США не дал четкого ответа, будет ли страна предоставлять Украине помощь и в дальнейшем.

США Дональд Трамп расследование военные преступления война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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