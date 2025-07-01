В Иране обиделись на Украину и вызвали дипломата, чтобы вручить ноту протеста

Здание МИД Ирана. Фото: росСМИ

Иран вызвал в свой МИД поверенного в делах Украины Кирилла Позднякова для объявления официального протеста. Иранским чиновникам не понравились высказывания некоторых украинских чиновников.

Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Реклама

Читайте также:

Что заявили в МИД Ирана

Подробности того, какие именно высказывания украинских чиновников смутили Иран в ноте протеста не приводится. Там сказано, что Украина якобы нарушила устав ООН и Женевские конвенции.

"Поддерживая военную агрессию сионистского режима, украинские чиновники фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины по уважению принципов и целей Устава ООН, а также четырех Женевских конвенций, и подтвердили ужасные преступления, совершенные израильским режимом апартеида, что порождает международную ответственность правительства Украины", — заявил начальник Первого Евразийского департамента Министерства иностранных дел Шахрам Фарсай.

В сообщении ISNA отмечается, что Кирилл Поздняков пообещал как можно быстрее передать претензии украинским властям.

Ранее сообщалось, что Украина синхронизировала свои санкции вместе с ЕС не только против России, но и против Ирана.

А еще мы информировали, что президент США Дональд Трамп отказался от планов ослабить санкции против Ирана. Главу Белого дома оскорбило то, что в Иране не оценили "спасение жизни" Хаменеи.