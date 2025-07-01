Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня МИД Ирана вызвало украинского посла — вручило ноту протеста

МИД Ирана вызвало украинского посла — вручило ноту протеста

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 00:06
В Иране обиделись на Украину и вызвали дипломата, чтобы вручить ноту протеста
Здание МИД Ирана. Фото: росСМИ

Иран вызвал в свой МИД поверенного в делах Украины Кирилла Позднякова для объявления официального протеста. Иранским чиновникам не понравились высказывания некоторых украинских чиновников.

Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Реклама
Читайте также:

Что заявили в МИД Ирана

Подробности того, какие именно высказывания украинских чиновников смутили Иран в ноте протеста не приводится. Там сказано, что Украина якобы нарушила устав ООН и Женевские конвенции.

"Поддерживая военную агрессию сионистского режима, украинские чиновники фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины по уважению принципов и целей Устава ООН, а также четырех Женевских конвенций, и подтвердили ужасные преступления, совершенные израильским режимом апартеида, что порождает международную ответственность правительства Украины", — заявил начальник Первого Евразийского департамента Министерства иностранных дел Шахрам Фарсай.

В сообщении ISNA отмечается, что Кирилл Поздняков пообещал как можно быстрее передать претензии украинским властям.

Ранее сообщалось, что Украина синхронизировала свои санкции вместе с ЕС не только против России, но и против Ирана.

А еще мы информировали, что президент США Дональд Трамп отказался от планов ослабить санкции против Ирана. Главу Белого дома оскорбило то, что в Иране не оценили "спасение жизни" Хаменеи.

Иран МИД Украина политики війна дипломатия
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации