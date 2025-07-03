Зеленский обсудил с представителями бизнеса США в Украине тему приостановки поставок ПВО

Зеленский на встрече с представителями американского бизнеса в Украине. Фото: president.gov.ua

В среду, 2 июля, президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями американского бизнеса в Украине. Стороны обсудили необходимость продолжения поддержки и усиления ПВО Украины.

Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

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О чем говорил Зеленский с представителями бизнеса США

"Хочу поблагодарить американский бизнес, который присутствует в Украине, за то, что создаете и, наверное, самое главное — сохраняете рабочие места. Ваше присутствие — это сигналы, и это говорит о стабильности в Украине", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит всю предоставленную со стороны США помощь и двухпартийную поддержку. Он отметил, что для Украины важны стабильные отношения с Соединенными Штатами.

"Сигналы о рисках уменьшения или замедления помощи со стороны США — я думаю, что мы все не заинтересованы в этом. Ни американский бизнес, ни украинский бизнес, потому что системы Patriot не выбирают, кого защищать в Украине от российского агрессора. Системы ПВО, другая защита сохраняют жизнь, возможности и производственные возможности абсолютно всем", — убежден Зеленский.

В то же время президент Американской торговой палаты Андрей Гундер отметил устойчивость Украины в условиях войны. Также он отметил, что 88 членов палаты имеют родных и близких, которые проходят службу в ВСУ.

Отдельно Гундер сообщил, что 53% компаний получили повреждения своих мощностей и офисов в результате обстрелов РФ.

"Одна из вещей, о которой мы всегда просим американское правительство, — это предоставлять защиту американскому бизнесу, который находится здесь, предоставлять ракеты к Patriot", — сказал он.

На этой встрече участники отметили, что важно продолжать поддержку и усиливать противовоздушную оборону Украины

Зеленский в свою очередь отметил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с США в области ОПК и в экономическом партнерстве.

Сотрудничество Украины с США

Временно поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель заявил, что создание американо-украинского инвестиционного фонда восстановления является долговременной инвестицией в независимость Украины и будущее страны.

"Мы знаем, что путь впереди не будет простым, но он также полон возможностей. И со смелым лидерством, устойчивым частным сектором и крепким украинско-американским сотрудничеством Украина появится не просто как восстановленная, а как процветающее, независимое государство роста и стабильности в регионе", — сказал он.

Представитель TechMet Владимир Игнащенко на встрече подчеркнул, что в случае победы в соответствующем конкурсе его компания готова не только искать и добывать литий в Украине, но и построить мощности для его обогащения.

Гендиректор Microsoft Ukraine Леонид Полупан рассказал, что компания имела высокий уровень сотрудничества с Украиной еще до начала полномасштабной войны и настроена тесно взаимодействовать в дальнейшем в направлениях кибербезопасности и новейших разработок в сфере искусственного интеллекта.

В то же время Жоао Моура, операционный директор CRH, имеющий три цементных завода в Украине, сообщил, что компания во время войны инвестирует в создание современного терминала в Киеве и в техническую лабораторию. Также он отметил поддержку иностранных инвесторов со стороны государства.

Гендиректор Boeing Украина Артур Лесниковский рассказал, что недавно офис компании был поврежден из-за обстрелов РФ. Однако несмотря на это все сотрудники продолжают работать над проектами.

"Руководители оборонного подразделения сотрудничают с представителями правительства о возможностях углубления технического взаимодействия", — говорится в сообщении.

Между тем представители компаний KBR и Shield AI рассказали о своем видении развития сотрудничества с Украиной в оборонной сфере.

Кроме того, соучредитель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна, отметила на этой встрече важность совершенствования пенсионной системы и создания внутренних рынков капитала. Также поблагодарила за принятие закона о множественном гражданстве.

Представители каких компаний встречались с Зеленским

На сайте президента Украины указано, что на встрече присутствовали представители: Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR, Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald's, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI и президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

Напомним, в ночь на 2 июля Politico сообщило, что США приостановили поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину. Причем речь идет о помощи, которая была принята еще при администрации Байдена.

Также Зеленский вечером проинформировал, что получил доклады от главы Минобороны и министра иностранных дел Украины. Главное внимание будет сосредоточено на вышеуказанной теме.