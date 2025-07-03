Пентагон приостановил помощь Украине — боеприпасы находятся на хранении в Польше

США приостановили помощь Украине — что именно осталось в Польше
В ночь на 2 июня стало известно, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других боеприпасов в Украину. Сейчас известно, что именно и в каком количестве остается в Польше, так и не доехав до Украины.
Об этом в Х сообщает репортер Том Боуман, который освещает деятельность Пентагона.
Что именно не попало в Украину
Боуман утверждает, что боеприпасы США, которые были приняты для Украины, находятся на хранении в Польше. По его словам, в этот список входят:
- 92 ракеты AIM;
- 30 ракет Patriots (PAC3MSE);
- 8496 155-мм гаубичных снарядов
- 142 ракеты AGM-114 Hellfire;
- 252 ракеты GMLRS;
- 25 ракет Stinger;
- 125 гранатометов AT-4.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский получил доклады от главы Минобороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги. Президент уточнил, что главное внимание было сосредоточено на остановке военной помощи от США.
Также мы писали, что президент встретился с представителями американского бизнеса в Украине. На этой встрече стороны обсудили необходимость продолжения поддержки и усиления ПВО Украины.
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