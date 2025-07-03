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Главная Новости дня США приостановили помощь Украине — что именно осталось в Польше

США приостановили помощь Украине — что именно осталось в Польше

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 03:00
Пентагон приостановил помощь Украине — боеприпасы находятся на хранении в Польше
Установка Patriot. Иллюстративное фото: Армия США

В ночь на 2 июня стало известно, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других боеприпасов в Украину. Сейчас известно, что именно и в каком количестве остается в Польше, так и не доехав до Украины.

Об этом в Х сообщает репортер Том Боуман, который освещает деятельность Пентагона. 

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Боуман утверждает, что боеприпасы США, которые были приняты для Украины, находятся на хранении в Польше. По его словам, в этот список входят:

  • 92 ракеты AIM;
  • 30 ракет Patriots (PAC3MSE);
  • 8496 155-мм гаубичных снарядов
  • 142 ракеты AGM-114 Hellfire;
  • 252 ракеты GMLRS;
  • 25 ракет Stinger;
  • 125 гранатометов AT-4.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский получил доклады от главы Минобороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги. Президент уточнил, что главное внимание было сосредоточено на остановке военной помощи от США.

Также мы писали, что президент встретился с представителями американского бизнеса в Украине. На этой встрече стороны обсудили необходимость продолжения поддержки и усиления ПВО Украины.

Польша США военная помощь Пентагон война в Украине Patriot
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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