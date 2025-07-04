Трамп заявил что Путин не готов остановить агрессию против Украины

Трамп разочаровался разговором с Путиным и вспомнил о Байдене
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован разговором с российским диктатором Владимиром Путиным. Якобы он не видит с его стороны готовности прекратить войну против Украины.
Об этом он сказал журналистам после телефонного разговора с главой Кремля, передает Sky News.
Трамп заявил, что Путин не хочет заканчивать войну
Трамп добавил, что планирует в ближайшее время пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я поговорю с президентом Зеленским. Я очень разочарован разговором, который имел с президентом Путиным, потому что думаю, он не готов заканчивать войну", — подчеркнул Трамп.
В своем заявлении он также подчеркнул, что считает нынешнюю войну "не своей":
"Это не я, это Байдена война. Этого бы не произошло, если бы я был президентом вместо него. Это война Байдена. Я застрял посередине из-за этого", — заявил Дональд Трамп.
Напомним, помощник Путина раскрыл, о чем был разговор Дональда Трампа с главой Кремля.
Также Дональд Трамп прокомментировал, будут ли Украине в дальнейшем поставлять вооружение.
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