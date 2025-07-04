Трамп заявил что Путин не готов остановить агрессию против Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован разговором с российским диктатором Владимиром Путиным. Якобы он не видит с его стороны готовности прекратить войну против Украины.

Об этом он сказал журналистам после телефонного разговора с главой Кремля, передает Sky News.

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Трамп добавил, что планирует в ближайшее время пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я поговорю с президентом Зеленским. Я очень разочарован разговором, который имел с президентом Путиным, потому что думаю, он не готов заканчивать войну", — подчеркнул Трамп.

В своем заявлении он также подчеркнул, что считает нынешнюю войну "не своей":

"Это не я, это Байдена война. Этого бы не произошло, если бы я был президентом вместо него. Это война Байдена. Я застрял посередине из-за этого", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, помощник Путина раскрыл, о чем был разговор Дональда Трампа с главой Кремля.

Также Дональд Трамп прокомментировал, будут ли Украине в дальнейшем поставлять вооружение.