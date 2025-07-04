Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп разочаровался разговором с Путиным и вспомнил о Байдене

Трамп разочаровался разговором с Путиным и вспомнил о Байдене

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 11:27
Трамп заявил что Путин не готов остановить агрессию против Украины
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован разговором с российским диктатором Владимиром Путиным. Якобы он не видит с его стороны готовности прекратить войну против Украины.

Об этом он сказал журналистам после телефонного разговора с главой Кремля, передает Sky News.

Реклама
Читайте также:

Трамп заявил, что Путин не хочет заканчивать войну

Трамп добавил, что планирует в ближайшее время пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я поговорю с президентом Зеленским. Я очень разочарован разговором, который имел с президентом Путиным, потому что думаю, он не готов заканчивать войну", — подчеркнул Трамп.

В своем заявлении он также подчеркнул, что считает нынешнюю войну "не своей":
"Это не я, это Байдена война. Этого бы не произошло, если бы я был президентом вместо него. Это война Байдена. Я застрял посередине из-за этого", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, помощник Путина раскрыл, о чем был разговор Дональда Трампа с главой Кремля.

Также Дональд Трамп прокомментировал, будут ли Украине в дальнейшем поставлять вооружение.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации