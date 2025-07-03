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Розмова Трампа і Путіна — стали відомі деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 20:57
Трамп поговорив з Путіним — які теми обговорювали
Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент США Дональд Трамп 3 липня провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорили можливість обміну фільмами, що просувають "традиційні цінності", близькі для РФ і Білого дому.

Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передають росЗМІ. 

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Ушаков також розповів, що розмова почалася з того, що Трамп похвалився просуванням свого "Великого, красивого" законопроєкту в Конгресі.

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Путін у відповідь привітав президента США з прийдешнім Днем незалежності 4 липня та зазначив, що Росія нібито відіграла значну роль у становленні незалежності Америки. 

Водночас помічник Путіна додав, що питання особистої зустрічі не обговорювалося, але воно "висить у повітрі". 

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Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський підтвердив, що матиме розмову з Трампом. Вона відбудеться "найближчими днями". 

Також ми повідомляли, що після новин про припинення військової допомоги США Андрій Єрмак телефонував до Конгресу. Він наголосив, що Україна готова закупити додаткові комплекси в США, аби зміцнити свій захист. 

США володимир путін переговори Дональд Трамп Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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