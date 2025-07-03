Трамп поговорил с Путиным — какие темы обсуждали

Разговор Трампа и Путина — стали известны детали
Президент США Дональд Трамп 3 июля провел телефонный разговор с российским диктатором Владимир Путиным. Они обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими "традиционные ценности", близкие для РФ и Белого дома.
Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передают росСМИ.
О чем говорили Трамп и Путин
Ушаков также рассказал, что разговор начался с того, что Трамп похвастался продвижением своего "большого, красивого" законопроекта в Конгрессе.
Путин в ответ поздравил президента США с наступающим Днем независимости 4 июля и отметил, что Россия якобы сыграла значительную роль в становлении независимости Америки.
В то же время помощник Путина добавил, что вопрос личной встречи не обсуждался, но он "висит в воздухе".
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что будет разговор с Трампом. Он состоится "в ближайшие дни".
Также мы сообщали, что после новостей о прекращении военной помощи США Андрей Ермак звонил в Конгресс. Он отметил, что Украина готова закупить дополнительные комплексы в США, чтобы укрепить свою защиту.
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