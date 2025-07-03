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Головна Новини дня Зеленський підтвердив, що матиме розмову з Трампом — відома дата

Зеленський підтвердив, що матиме розмову з Трампом — відома дата

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 18:23
Зеленський поговорить з Трампом — відома дата
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що матиме телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом. Це відбудеться "найближчими днями".

Про це Володимир Зеленський повідомив на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії 3 липня.

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Зеленський заявив, що дійсно матиме розмову з Трампом завтра або "найближчими днями". 

"Щодо двосторонніх стосунків із США та їхньої підтримки, то я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями ми поговоримо про це з президентом Трампом", — сказав він.

Крім того, український президент висловився про анонсований дзвінок між Трампом і Путіним. Він заявив, що це "різні люди" і він не впевнений, чи мають вони багато спільного. 

Також глава держави вкотре нагадав, що підтримує ідею США про повне припинення вогню і готовий до будь-якого формату зустрічей, але рішення в Росії ухвалює лише Путін. 

"Для досягнення миру потрібна зустріч на рівні лідерів", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 липня Дональд Трамп підтвердив, що сьогодні зателефонує Путіну. За даними ЗМІ, розмова вже почалась. 

Крім того, нещодавно президент США зробив заяву щодо ситуації в Сумській області. Він наголосив, що "пильно стежить за ситуацією". 

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп військова допомога війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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