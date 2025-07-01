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Трамп зробив заяву щодо ситуації в Сумській області

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 20:31
Трамп зробив заяву щодо ситуації в Сумській області
Дональд Трамп. Фото: Reuters

У вівторок, 1 липня, президент США Дональд Трамп виступив із коментарем щодо війни в Україні. Особливо він звернув увагу на ситуацію на Сумщині.

Про це американський лідер заявив на запитання журналіста під час своєї поїздки до Флориди.

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Репортер поцікавився, як Трамп планує діяти у разі, якщо Росія, яка зосередила близько 50 тисяч військових поблизу Сум, розпочне наступальні дії.

На це Дональд Трамп не дав конкретної відповіді, обмежившись короткою фразою: "Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією".

Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних сил України вперше оприлюднив карти бойових дій, на яких відображено поступ ворога. Особлива увага приділена територіям Сумської області, де зафіксовані ключові напрямки просування ворожих сил.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що фронт на Сумщині стабілізувався. Ворожі війська не змогли просунутися далі в прикордонних районах області, і їхній наступ було зупинено.

війна Дональд Трамп Сумська область війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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