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Трамп сделал заявление по ситуации в Сумской области

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 20:31
Трамп сделал заявление по ситуации в Сумской области
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во вторник, 1 июля, президент США Дональд Трамп выступил с комментарием относительно войны в Украине. Особенно он обратил внимание на ситуацию на Сумщине.

Об этом американский лидер заявил на вопрос журналиста во время своей поездки во Флориду.

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Репортер поинтересовался, как Трамп планирует действовать в случае, если Россия, которая сосредоточила около 50 тысяч военных вблизи Сум, начнет наступательные действия.

На это Дональд Трамп не дал конкретного ответа, ограничившись короткой фразой: "Посмотрим, что будет. Я пристально слежу за ситуацией".

Напомним, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины впервые обнародовал карты боевых действий, на которых отражено продвижение врага. Особое внимание уделено территориям Сумской области, где зафиксированы ключевые направления продвижения вражеских сил.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подтвердил, что фронт на Сумщине стабилизировался. Вражеские войска не смогли продвинуться дальше в приграничных районах области, и их наступление было остановлено.

война Дональд Трамп Сумская область война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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