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Трамп підтвердив, що сьогодні зателефонує Путіну

Ua en ru
Дата публікації: 3 липня 2025 16:47
Трамп заявив, що хоче провести розмову з Путіним 3 липня
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У четвер, 3 липня, президент США Дональд Трамп зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну. Розмова відбудеться о 17:00 за київським часом.

Розмову глава Білого дому анонсував у Truth Social.

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Трамп зателефонує Путіну

Трамп зазначив, що розмова з Путіним відбудеться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

"Говоритиму з президентом Росії Путіним о 10:00. Дякую", — написав американський лідер.

Також Financial Times повідомляє, що Президент України Володимир Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову у пʼятницю, 4 липня.

Трамп про розмову з Путіним
Повідомлення Трампа у Truth Social


Раніше президент США Дональд Трамп виступив із коментарем щодо війни в Україні. Особливо він звернув увагу на ситуацію на Сумщині.

Також американський лідер на саміті НАТО висловив припущення, що Росія може мати територіальні амбіції за межами України.

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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