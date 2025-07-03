Трамп заявив, що хоче провести розмову з Путіним 3 липня

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У четвер, 3 липня, президент США Дональд Трамп зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну. Розмова відбудеться о 17:00 за київським часом.

Розмову глава Білого дому анонсував у Truth Social.

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Трамп зателефонує Путіну

Трамп зазначив, що розмова з Путіним відбудеться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

"Говоритиму з президентом Росії Путіним о 10:00. Дякую", — написав американський лідер.

Також Financial Times повідомляє, що Президент України Володимир Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову у пʼятницю, 4 липня.

Повідомлення Трампа у Truth Social



Раніше президент США Дональд Трамп виступив із коментарем щодо війни в Україні. Особливо він звернув увагу на ситуацію на Сумщині.

Також американський лідер на саміті НАТО висловив припущення, що Росія може мати територіальні амбіції за межами України.