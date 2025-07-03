Трамп заявив, що хоче провести розмову з Путіним 3 липня

Трамп підтвердив, що сьогодні зателефонує Путіну
Дата публикации 3 июля 2025 16:47
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
У четвер, 3 липня, президент США Дональд Трамп зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну. Розмова відбудеться о 17:00 за київським часом.
Розмову глава Білого дому анонсував у Truth Social.
Реклама
Читайте также:
Трамп зателефонує Путіну
Трамп зазначив, що розмова з Путіним відбудеться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).
"Говоритиму з президентом Росії Путіним о 10:00. Дякую", — написав американський лідер.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама