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Главная Новости дня Трамп підтвердив, що сьогодні зателефонує Путіну

Трамп підтвердив, що сьогодні зателефонує Путіну

Ua
Дата публикации 3 июля 2025 16:47
Трамп заявив, що хоче провести розмову з Путіним 3 липня
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У четвер, 3 липня, президент США Дональд Трамп зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну. Розмова відбудеться о 17:00 за київським часом.

Розмову глава Білого дому анонсував у Truth Social.

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Трамп зателефонує Путіну

Трамп зазначив, що розмова з Путіним відбудеться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

"Говоритиму з президентом Росії Путіним о 10:00. Дякую", — написав американський лідер.

Трамп про розмову з Путіним
Повідомлення Трампа у Truth Social


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США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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