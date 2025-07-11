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Главная Новости дня Свириденко ответила Новини.LIVE, предлагали ли ей стать премьером

Свириденко ответила Новини.LIVE, предлагали ли ей стать премьером

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 14:50
Юлия Свириденко — получала ли министр предложения возглавить Кабмин
Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала журналистам, что ей пока не поступали предложения возглавить правительство. Ранее ходили слухи о возможности замены премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом Юлия Свириденко сказала в комментарии Новини.LIVE.

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Юлия Свириденко сейчас находится на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. Она является членом украинской делегации и во время мероприятия 11 июля пообщалась с журналистами. Они спросили, поступали ли ей предложения стать премьер-министром Украины.

"Нет, не поступали", — сказала чиновница в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Отметим, источники во власти и оппозиции сообщали Суспільному, что в команде Президента Владимира Зеленского рассматривают замену премьера Дениса Шмыгаля и еще нескольких министров. Главной претенденткой на должность главы Кабмина является именно Юлия Свириденко. Однако официальной информации по этому поводу нет.

Причин для отставки Шмыгаля есть несколько. Лица, знакомые с ситуацией, говорят, что первая — премьер не позволил уволить Кабмин оппозиции. Вторая — экономическая, ведь в госбюджете появилась нехватка, которая с каждым годом растет.

К слову, действующий глава правительства занимает свою должность уже на протяжении пяти лет.

Напомним, ранее СМИ писали, что Зеленский намерен заменить посла Украины в США. Сейчас эту должность занимает Оксана Маркарова.

Отметим, что во время недавнего телефонного разговора Зеленский обсудил с лидером США замену украинского посла в Америке.

Денис Шмыгаль Кабинет министров Юлия Свириденко кадровые изменения правительство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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