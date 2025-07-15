Шмыгаль подал заявление об отставке - фото

Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Во вторник, 15 июля 2025 года, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально подал заявление об отставке с должности главы правительства. Документ о желании покинуть пост он показал в социальных сетях.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Шмыгаль подал в отставку

Шмыгаль выразил искреннюю благодарность защитникам и защитницам Украины, которые держат фронт и обеспечивают безопасность государства.

Также он поблагодарил Президента Владимира Зеленского за доверие и поддержку в течение своего пребывания в должности.

"Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства! Слава Украине!" — подчеркнул премьер в своем обращении.

Заявление Шмыгаля об увольнении. Фото: Денис Шмыгаль

Напомним, что 14 июля Владимир Зеленский высказал предложение Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и провести его кардинальное обновление. Президент Украины рассчитывает в ближайшее время получить от нового Кабинета Министров программу действий, которая определит дальнейший курс развития страны.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк очертил ключевые трансформации, которые готовятся в составе украинского правительства. Предполагается увольнение части министров, а также возможное объединение отдельных должностей для повышения эффективности работы исполнительной власти.