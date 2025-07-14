Зеленський назвав наступну посаду Шмигаля — головне зі звернення

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський анонсував можливі кадрові зміни на ключових посадах. Зокрема, колишнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля він бачить на посаді міністра оборони України.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні у понеділок, 14 липня.

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Зеленський провів розмову з першою віцепрем’єркою та міністеркою економіки Юлією Свириденко, під час якої запропонував їй очолити уряд України.

За словами глави держави, її значний досвід у сфері підтримки українського виробництва та підприємництва має стати основою для оновлення роботи Кабміну.

Глава держави висловив сподівання на підтримку нової конфігурації уряду з боку Верховної Ради. Також він наголосив на необхідності якнайшвидшого аудиту всіх домовленостей з міжнародними партнерами — щоб з’ясувати, які з них діють ефективно, а які потребують перегляду чи активізації.

Зеленський про підсумки зустрічі із Келлогом

Володимир Зеленський провів змістовну зустріч з американським генералом Кітом Келлогом, який прибув до Києва з візитом. Як повідомив глава держави, розмова була продуктивною, зосередженою на безпекових викликах та шляху до досягнення справедливого миру.

Зеленський подякував експрезиденту США Дональду Трампу за готовність підтримувати захист життів українців і зазначив, що нинішня війна триває виключно через агресію Росії та небажання Путіна припинити бойові дії. За його словами, Кремль прагне зробити війну "новою нормою", але світ не має права з цим миритися.

"Потрібно зробити все можливе, щоб змусити Росію припинити вбивства, забезпечити реальний мир і гарантії безпеки. Мир можливий лише завдяки силі", — наголосив Зеленський.

Під час візиту генерал Келлог отримає від українських військових, розвідки та спецслужб оновлену інформацію про ситуацію на фронті та підготовку нових наступальних дій з боку РФ. Зеленський підкреслив важливість санкційного тиску, зокрема готового законопроєкту у Конгресі США, та необхідність повного перекриття каналів фінансування російської воєнної машини.

Президент також подякував США, Німеччині та Норвегії за нові рішення щодо передавання Україні систем ППО Patriot та повідомив про роботу над масштабними оборонними угодами з Америкою. Хоча деталі поки не розголошуються, Зеленський переконаний, що спільними зусиллями можна значно посилити безпеку.

Окрему увагу президент приділив необхідності розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Він заявив, що одним із пріоритетів нового уряду стане збільшення частки вітчизняного виробництва зброї та участь України в глобальній технологічній конкуренції. Також він наголосив на важливості дерегуляції, скорочення зайвої бюрократії та підвищення ефективності державних інституцій.

"Маємо дати більше впевненості нашому суспільству. Усі програми стійкості мають працювати на 100%", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 14 липня Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі його зустрів керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Спецпредставник Трампа сьогодні вже зустрівся з Володимиром Зеленським. Сторони обговорили шляхи до миру та посилення протиповітряної оборони нашої країни.