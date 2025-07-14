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Кіт Келлог прибув до України

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 09:16
Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув у Київ
Андрій Єрмак та Кіт Келлог. Фото: ОП

У понеділок, 14 липня, спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув з офіційним візитом до України. Тем для обговорень дуже багато.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За словами Єрмака, під час зустрічі з Келлогом говоритимуть про оборону, зміцнення безпеки, зброю, санкції та посилення співпраці між Україною і США.

"Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип Президента США Дональда Трампа, і ми підтримуємо цей підхід", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що убивствам в Україні потрібно покласти край, а припинення вогню зараз можливе.

Раніше ми писали, що вже найближчим часом Україна може отримати рекордний потік військової допомоги.

США Київ Андрій Єрмак Дональд Трамп візит Кіт Келлог
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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