Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув у Київ

Кіт Келлог прибув до України
У понеділок, 14 липня, спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув з офіційним візитом до України. Тем для обговорень дуже багато.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Келлог в Україні
За словами Єрмака, під час зустрічі з Келлогом говоритимуть про оборону, зміцнення безпеки, зброю, санкції та посилення співпраці між Україною і США.
"Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип Президента США Дональда Трампа, і ми підтримуємо цей підхід", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що убивствам в Україні потрібно покласти край, а припинення вогню зараз можливе.
Раніше ми писали, що вже найближчим часом Україна може отримати рекордний потік військової допомоги.
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