Сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував рекордний потік зброї для України

У США анонсували рекордну військову допомогу для України
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував, що вже найближчим часом Україна може отримати рекордний потік військової допомоги. Щодо деталей, то він зазначив — "очікуйте завтрашнє звернення Трампа".
Про це Ліндсі Грем сказав у програмі "Face the Nation" у неділю, 13 липня.
Україна отримає рекордну кількість зброї — сенатор Грем
За словами сенатора, у понеділок, 14 липня, Президент США Дональд Трамп, ймовірно, виступить з несподіваною заявою. За її підсумками цілком можливо, що Україна отримає рекордний потік американської зброї.
Ведуча "Face the Nation" запитала у Грема, як США можуть істотно допомогти Україні, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування.
У відповідь сенатор сказав: "Що ж, чекайте завтрашнього оголошення". Грем, ймовірно, мав на увазі "важливу заяву", яку повинен зробити очільник Білого дому у понеділок.
Крім того, він натякнув, що гроші на військову допомогу Україні можуть надійти завдяки "угоді про корисні копалини на трильйони доларів", а також із заарештованих на Заході багатомільярдних російських активів.
За його словами, якщо європейці готові тільки передавати відсотки з заморожених коштів, то міністр фінансів США Скотт Бессент має намір йти далі.
"Слідкуйте за новинами про план більш активних дій щодо арештованих активів. Слідкуйте за планом, згідно з яким Америка почне продавати нашим європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні", — зазначив Ліндсі Грем.
Раніше стало відомо, що Дональд Трамп вперше з моменту свого чергового вступу на посаду глави держави розглядає можливість схвалення нового фінансування для України.
Також ми інформували, що Трампа чекає ухвалення санкційного законопроєкту Грема-Блюменталя проти Росії.
Читайте Новини.LIVE!