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У США анонсували рекордну військову допомогу для України

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 22:35
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував рекордний потік зброї для України
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото: AP Photo

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував, що вже найближчим часом Україна може отримати рекордний потік військової допомоги. Щодо деталей, то він зазначив — "очікуйте завтрашнє звернення Трампа".

Про це Ліндсі Грем сказав у програмі "Face the Nation" у неділю, 13 липня.

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Україна отримає рекордну кількість зброї — сенатор Грем

За словами сенатора, у понеділок, 14 липня, Президент США Дональд Трамп, ймовірно, виступить з несподіваною заявою. За її підсумками цілком можливо, що Україна отримає рекордний потік американської зброї.

Ведуча "Face the Nation" запитала у Грема, як США можуть істотно допомогти Україні, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування.

У відповідь сенатор сказав: "Що ж, чекайте завтрашнього оголошення". Грем, ймовірно, мав на увазі "важливу заяву", яку повинен зробити очільник Білого дому у понеділок.

Крім того, він натякнув, що гроші на військову допомогу Україні можуть надійти завдяки "угоді про корисні копалини на трильйони доларів", а також із заарештованих на Заході багатомільярдних російських активів.

За його словами, якщо європейці готові тільки передавати відсотки з заморожених коштів, то міністр фінансів США Скотт Бессент має намір йти далі.

"Слідкуйте за новинами про план більш активних дій щодо арештованих активів. Слідкуйте за планом, згідно з яким Америка почне продавати нашим європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні", — зазначив Ліндсі Грем.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп вперше з моменту свого чергового вступу на посаду глави держави розглядає можливість схвалення нового фінансування для України.

Також ми інформували, що Трампа чекає ухвалення санкційного законопроєкту Грема-Блюменталя проти Росії.

США зброя Дональд Трамп військова допомога Сенат
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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