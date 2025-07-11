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Болючий законопроєкт — Трамп висловився про санкції проти РФ

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Дата публікації: 11 липня 2025 08:16
Законопроєкт США про санкції проти РФ — що каже Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає ухвалення санкційного законопроєкту Грема-Блюменталя проти Росії. За його словами, цим законопроєктом Сенат дозволяє американському лідеру "робити все, що він вважає за потрібне".

Про це повідомляє NBC News.

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Видання зазначило, що санкційний законопроєкт проти Росії Сенат ухвалює "дуже шанобливо", дозволяючи президентові робити все, що він вважає за потрібне.

Водночас сам Трамп додав, що очікує ухвалення цього документа Сенатом, і наголосив, що все залежить від того, чи схоче він ним скористатися.

"Іншими словами, це залишається на мій розсуд, якщо я захочу ним скористатися. Вони збираються ухвалити дуже серйозний і дуже болючий санкційний законопроєкт, але вирішувати, чи застосовувати його, — справа президента", — заявив очільник США.

Зазначимо, що законопроєкт представили республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь. Він передбачає запровадження санкцій проти Росії та вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Згідно з цим законопроєктом, дозволене запровадження 500-відсоткового мита на товари з будь-яких країн, які купують російську продукцію, що потрапила під санкції.

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що Конгрес США готовий до закону Ліндсі Грема проти РФ. Вони чекають сигналу від Трампа, щоб законопроєкт почав запроваджуватись.

Крім того, президент США нещодавно заявляв, що серйозно замислюється над запровадженням додаткових санкцій проти Росії. За його словами, агресивна поведінка Москви вимагає відповіді з боку Вашингтона.

санкції проти Росії США Дональд Трамп законопроєкт Сенат
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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