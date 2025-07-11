Законопроект США о санкциях против РФ — что говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет принятия санкционного законопроекта Грэма-Блюменталя против России. По его словам, этим законопроектом Сенат позволяет американскому лидеру "делать все, что он считает нужным".

Об этом сообщает NBC News.

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Издание отметило, что санкционный законопроект против России Сенат принимает "очень уважительно", позволяя президенту делать все, что он считает нужным.

В то же время сам Трамп добавил, что ожидает принятия этого документа Сенатом, и подчеркнул, что все зависит от того, захочет ли он им воспользоваться.

"Другими словами, это остается на мое усмотрение, если я захочу им воспользоваться. Они собираются принять очень серьезный и очень болезненный санкционный законопроект, но решать, применять ли его, — дело президента", — заявил глава США.

Отметим, что законопроект представили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Он предусматривает введение санкций против России и вторичных санкций против стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Согласно этому законопроекту, разрешено введение 500-процентной пошлины на товары из любых стран, которые покупают российскую продукцию, попавшую под санкции.

Напомним, ранее Politico сообщало, что Конгресс США готов к закону Линдси Грэма против РФ. Они ждут сигнала от Трампа, чтобы законопроект начал вводиться.

Кроме того, президент США недавно заявлял, что серьезно задумывается над введением дополнительных санкций против России. По его словам, агрессивное поведение Москвы требует ответа со стороны Вашингтона.