Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США анонсировали рекордную военную помощь для Украины

В США анонсировали рекордную военную помощь для Украины

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 22:35
Сенатор-республиканец Линдси Грэм анонсировал рекордный поток оружия для Украины
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: AP Photo

Сенатор-республиканец Линдси Грэм анонсировал, что уже в ближайшее время Украина может получить рекордный поток военной помощи. Относительно деталей, то он отметил — "ожидайте завтрашнее обращение Трампа".

Об этом Линдси Грэм сказал в программе "Face the Nation" в воскресенье, 13 июля.

Реклама
Читайте также:

Украина получит рекордное количество оружия — сенатор Грэм

По словам сенатора, в понедельник, 14 июля, Президент США Дональд Трамп, вероятно, выступит с неожиданным заявлением. По его итогам вполне возможно, что Украина получит рекордный поток американского оружия.

Ведущая "Face the Nation" спросила у Грэма, как США могут существенно помочь Украине, если Конгресс не одобрит новое финансирование.

В ответ сенатор сказал: "Что ж, ждите завтрашнего объявления". Грэм, вероятно, имел в виду "важное заявление", которое должен сделать глава Белого дома в понедельник.

Кроме того, он намекнул, что деньги на военную помощь Украине могут поступить благодаря "сделке о полезных ископаемых на триллионы долларов", а также из арестованных на Западе многомиллиардных российских активов.

По его словам, если европейцы готовы только передавать проценты с замороженных средств, то министр финансов США Скотт Бессент намерен идти дальше.

"Следите за новостями о плане более активных действий в отношении арестованных активов. Следите за планом, согласно которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине", — отметил Линдси Грэм.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп впервые с момента своего очередного вступления в должность главы государства рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины.

Также мы информировали, что Трампа ждет принятие санкционного законопроекта Грэма-Блюменталя против России.

США оружие Дональд Трамп военная помощь Сенат
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации