Сенатор-республиканец Линдси Грэм анонсировал рекордный поток оружия для Украины

Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: AP Photo

Сенатор-республиканец Линдси Грэм анонсировал, что уже в ближайшее время Украина может получить рекордный поток военной помощи. Относительно деталей, то он отметил — "ожидайте завтрашнее обращение Трампа".

Об этом Линдси Грэм сказал в программе "Face the Nation" в воскресенье, 13 июля.

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Украина получит рекордное количество оружия — сенатор Грэм

По словам сенатора, в понедельник, 14 июля, Президент США Дональд Трамп, вероятно, выступит с неожиданным заявлением. По его итогам вполне возможно, что Украина получит рекордный поток американского оружия.

Ведущая "Face the Nation" спросила у Грэма, как США могут существенно помочь Украине, если Конгресс не одобрит новое финансирование.

В ответ сенатор сказал: "Что ж, ждите завтрашнего объявления". Грэм, вероятно, имел в виду "важное заявление", которое должен сделать глава Белого дома в понедельник.

Кроме того, он намекнул, что деньги на военную помощь Украине могут поступить благодаря "сделке о полезных ископаемых на триллионы долларов", а также из арестованных на Западе многомиллиардных российских активов.

По его словам, если европейцы готовы только передавать проценты с замороженных средств, то министр финансов США Скотт Бессент намерен идти дальше.

"Следите за новостями о плане более активных действий в отношении арестованных активов. Следите за планом, согласно которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине", — отметил Линдси Грэм.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп впервые с момента своего очередного вступления в должность главы государства рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины.

Также мы информировали, что Трампа ждет принятие санкционного законопроекта Грэма-Блюменталя против России.