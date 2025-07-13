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Трамп готовий дати Україні гроші на зброю — скільки виділить

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 01:14
Президент США може виділити Україні фінансову допомогу на зброю
Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп вперше з моменту свого чергового вступу на посаду голови держави розглядає можливість схвалення нового фінансування для України. Це може бути потужний сигнал для диктатора РФ Володимира Путіна. 

Таку інформацію надали джерела журналістів CBS News у дипломатичних колах. 

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Скільки грошей Трамп може надати Україні

За даними співрозмовників журналістів, джерело можливого нового фінансування для України незрозуміле. Але Трамп має під рукою 3,85 мільярда доларів, що залишилися від часів Байдена, які можна було б використати для американської військової техніки до України.

Колишні чиновники також повідомили CBS News, що президент має повноваження конфіскувати близько 5 мільярдів доларів російських активів за кордоном та спрямувати ці кошти до України, хоча ні він, ні колишній президент Джо Байден не скористалися цими повноваженнями.

Джерела вказали, що нове фінансування може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал Росії, яка останніми днями завдала ударів по Україні за допомогою безпілотників та ракет.

Чому Трамп може вирішити фінансувати військову допомогу

CBS News зазначає, що останніми днями Росія викликала гнів президента Трампа. Нещодавно він заявив журналістам, що "дуже розчарований" розмовою з Путіним, а пізніше припустив, що удари Росії по Україні можуть спонукати його надіслати Україні більше зброї.

"Путін неправильно ставиться до людей. Він вбиває забагато людей. Тож ми надсилаємо Україні певну оборонну зброю, і я це схвалив", — сказав Трамп журналістам під час засідання Кабінету міністрів.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп чекає ухвалення санкційного законопроєкту Грема-Блюменталя проти Росії. За словами Трампа, цим законопроєктом Сенат дозволяє американському лідеру "робити все, що він вважає за потрібне".

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що Конгрес США готовий до закону Ліндсі Грема проти РФ. Вони чекають сигналу від Трампа, щоб законопроєкт почав запроваджуватись.

США володимир путін Дональд Трамп військова допомога війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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