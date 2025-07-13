Президент США может выделить Украине финансовую помощь на оружие

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп впервые с момента своего очередного вступления в должность главы государства рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины. Это может быть мощный сигнал для диктатора РФ Владимира Путина.

Такую информацию предоставили источники журналистов CBS News в дипломатических кругах.

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По данным собеседников журналистов, источник возможного нового финансирования для Украины непонятен. Но Трамп имеет под рукой 3,85 миллиарда долларов, оставшихся со времен Байдена, которые можно было бы использовать для американской военной техники в Украину.

Бывшие чиновники также сообщили CBS News, что президент имеет полномочия конфисковать около 5 миллиардов долларов российских активов за рубежом и направить эти средства в Украину, хотя ни он, ни бывший президент Джо Байден не воспользовались этими полномочиями.

Источники указали, что новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни нанесла удары по Украине с помощью беспилотников и ракет.

Почему Трамп может решить финансировать военную помощь

CBS News отмечает, что в последние дни Россия вызвала гнев президента Трампа. Недавно он заявил журналистам, что "очень разочарован" разговором с Путиным, а позже предположил, что удары России по Украине могут побудить его прислать Украине больше оружия.

"Путин неправильно относится к людям. Он убивает слишком много людей. Поэтому мы посылаем Украине определенное оборонительное оружие, и я это одобрил", — сказал Трамп журналистам во время заседания Кабинета министров.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп ждет принятия санкционного законопроекта Грэма-Блюменталя против России. По словам Трампа, этим законопроектом Сенат позволяет американскому лидеру "делать все, что он считает нужным".

Напомним, ранее Politico сообщало, что Конгресс США готов к закону Линдси Грэма против РФ. Они ждут сигнала от Трампа, чтобы законопроект начал вводиться.