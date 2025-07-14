Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кит Келлог прибыл в Украину

Кит Келлог прибыл в Украину

Ua en ru
Дата публикации 14 июля 2025 09:16
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев
Андрей Єрмак и Кит Келлог. Фото: ОП

В понедельник, 14 июля, спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с официальным визитом в Украину. Тем для обсуждений очень много.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Реклама
Читайте также:

Кэллог в Украине

По словам Ермака, во время встречи с Келлогом будут говорить об обороне, укреплении безопасности, оружии, санкциях и усилении сотрудничества между Украиной и США.

"Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу — это принцип Президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход", — говорится в сообщении.

Напомним, представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что убийствам в Украине нужно положить конец, а прекращение огня сейчас возможно.

Ранее мы писали, что уже в ближайшее время Украина может получить рекордный поток военной помощи.

США Киев Андрей Ермак Дональд Трамп визит Кит Келлог
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации