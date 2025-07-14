Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев

Андрей Єрмак и Кит Келлог. Фото: ОП

В понедельник, 14 июля, спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с официальным визитом в Украину. Тем для обсуждений очень много.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По словам Ермака, во время встречи с Келлогом будут говорить об обороне, укреплении безопасности, оружии, санкциях и усилении сотрудничества между Украиной и США.

"Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу — это принцип Президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход", — говорится в сообщении.

Напомним, представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что убийствам в Украине нужно положить конец, а прекращение огня сейчас возможно.

Ранее мы писали, что уже в ближайшее время Украина может получить рекордный поток военной помощи.