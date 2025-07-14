Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев

Кит Келлог прибыл в Украину
В понедельник, 14 июля, спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с официальным визитом в Украину. Тем для обсуждений очень много.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Кэллог в Украине
По словам Ермака, во время встречи с Келлогом будут говорить об обороне, укреплении безопасности, оружии, санкциях и усилении сотрудничества между Украиной и США.
"Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу — это принцип Президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход", — говорится в сообщении.
Напомним, представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что убийствам в Украине нужно положить конец, а прекращение огня сейчас возможно.
Ранее мы писали, что уже в ближайшее время Украина может получить рекордный поток военной помощи.
Читайте Новини.LIVE!